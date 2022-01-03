СМИ сообщили о захвате судна в Красном море

Морская торговая организация Великобритании (UKMTO) сообщила о том, что ей стало известно о нападении на судно около йеменского порта в Красном море, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным Reuters, инцидент с грузовым судном произошел в воскресенье вечером. Сейчас выясняется, под каким флагом шло судно.

Ведется расследование. Экипажам судов, которые находятся в регионе, рекомендовали проявить бдительность.

Отметим, что последний раз возле порта Рас-Иса в Красном море судно было захвачено в конце 2019 года. Оно шло под флагом Саудовской Аварии.