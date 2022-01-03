В России ветеринары спасли черепашку от пневмонии

Черепашку по кличке Василий спасли от пневмонии ветеринары в Красноярске, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пресмыкающееся попало в одну из местных клиник в крайне плачевном состоянии. Как отмечается в одной из красноярских групп в соцсетях со ссылкой на специалистов, Василий не мог передвигаться, есть и даже открывать глаза.

Ветврачи в течение нескольких недель внимательно следили за своим пациентом. В лечении черепашки даже применялся ингалятор. Теперь Василий чувствует себя гораздо лучше: его перевели из стационара на домашнее лечение.

В шутку в соцсетях отметили, что теперь ему можно "вновь бороться со Шреддером".