https://news.day.az/world/1422793.html В России ветеринары спасли черепашку от пневмонии - ВИДЕО
В России ветеринары спасли черепашку от пневмонии - ВИДЕО
Черепашку по кличке Василий спасли от пневмонии ветеринары в Красноярске, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Пресмыкающееся попало в одну из местных клиник в крайне плачевном состоянии. Как отмечается в одной из красноярских групп в соцсетях со ссылкой на специалистов, Василий не мог передвигаться, есть и даже открывать глаза.
Ветврачи в течение нескольких недель внимательно следили за своим пациентом. В лечении черепашки даже применялся ингалятор. Теперь Василий чувствует себя гораздо лучше: его перевели из стационара на домашнее лечение.
В шутку в соцсетях отметили, что теперь ему можно "вновь бороться со Шреддером".
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