https://news.day.az/world/1422795.html Сильные снегопады парализовали движение в одном из районов под Рязанью - ВИДЕО
Сильные снегопады парализовали движение в одном из районов под Рязанью - ВИДЕО
Сильный снегопад выпал в Рязанской области в ночь на понедельник, 3 января.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сложности на дороге возникли в Захаровском районе. Очевидцы прислали кадры с места происшествия.
На них видно, что некоторые автомобили приходится вытягивать с помощью троса. На дороге образовалась достаточно глубокая колея, которая представляет собой непреодолимое препятствие для легковых автомобилей.
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