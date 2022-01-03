Сильные снегопады парализовали движение в одном из районов под Рязанью

Сильный снегопад выпал в Рязанской области в ночь на понедельник, 3 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сложности на дороге возникли в Захаровском районе. Очевидцы прислали кадры с места происшествия.

На них видно, что некоторые автомобили приходится вытягивать с помощью троса. На дороге образовалась достаточно глубокая колея, которая представляет собой непреодолимое препятствие для легковых автомобилей.