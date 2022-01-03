В США пресекли продажу "чудодейственной" грязи

Продажа "чудодейственного" препарата ВОО, получившего огромную популярность в 2021 году на североамериканском континенте, остановили регуляторные органы в сфере здравоохранения США и Канады.

В мае прошлого года соцсетях стали появляться публикации с заманчивыми и многообещающими лозунгами. Такие посты сопровождались хештегом #BOO (Black Oxygen Organics).

На сайте канадской компании-производителя было заявлено, что BOO - это уникальная фульвокислота, соединение, полученное в результате гниения древних растений, некогда произраставших на торфяных болотах канадского Онтарио. За 125 грамм ценной болотной грязи, упакованной в гладкий черный пластиковый пакет, продавцы просили 110 долларов (почти 7,5 тысячи рублей).

Производитель советовал принимать болотную грязь всем подряд, обещая, что ВОО помогает улучшить функции мозга и сердца, а также избавляет организм от вредных токсинов, выводит тяжелые металлы, пестициды и паразитов.

МЛМ-активистка Кира Манчестер в беседе с РЕН-ТВ рассказала, почему лжепрепарат приобрел такую популярность, передает Day.Az.

"Вы можете встретить какие-то небольшие обещания от компании, но чтобы вылечить ковид, диабет, рак - нет, это редко бывает в МЛМ-компаниях", - отметила она.

По словам Манчестер, бывает так, что дистрибьюторы, чтобы ввезти на территорию США запрещенный продукт, используют теневые, подставные компании. Она допустила, что компания, продающая грязь, могла так сделать.

"Во время пандемии со всем количеством "натуральных" лекарств, с ростом популярности альтернативной медицины... Люди напуганы, они не доверяют государству и современной медицине. Появляются движения ковид-диссидентов - когда люди в таком состоянии, поедание грязи уже не кажется им чем-то странным", - заключила она.