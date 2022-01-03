https://news.day.az/world/1422802.html Пьяный мужчина лег перед трамваем в Москве с требованием пустить его - ВИДЕО
Пьяный мужчина лег перед трамваем в Москве с требованием пустить его - ВИДЕО
Пьяный мужчина перегородил дорогу трамваю на шоссе Энтузиастов в Москве.
В распоряжении РЕН-ТВ оказалось видео, на котором видно, как нетрезвый парень ложится на рельсы перед украшенным в новогоднем стиле трамваем, передает Day.Az.
Таким странным образом молодой человек требовал от водителя общественного транспорта, чтобы ему открыли дверь и разрешили войти в салон.
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