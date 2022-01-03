Пьяный мужчина лег перед трамваем в Москве с требованием пустить его

Пьяный мужчина перегородил дорогу трамваю на шоссе Энтузиастов в Москве.

В распоряжении РЕН-ТВ оказалось видео, на котором видно, как нетрезвый парень ложится на рельсы перед украшенным в новогоднем стиле трамваем, передает Day.Az.

Таким странным образом молодой человек требовал от водителя общественного транспорта, чтобы ему открыли дверь и разрешили войти в салон.