В Британии ждут соглашения по миграционному кризису после выборов во Франции

Официальные лица Великобритании работают над планами по соглашению для урегулирования миграционного кризиса в Ла-Манше в этом году. Правительство королевства уже "почти отказалось" от надежды достичь этого соглашения с Францией до президентских выборов, которые пройдут в республике в апреле, сообщила в понедельник газета Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников британского МВД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили газете сотрудники МВД, они разрабатывают предложения, которые могут быть представлены, "как только разгар выборов завершится", в надежде, что победитель выборов во Франции придет со своими собственными "реалистичными планами" по решению проблемы.

Представитель МВД, ездивший в Париж на переговоры, заявил, что официальные лица Франции отвечали отказом на все предложения британской стороны, пишет газета.

Лондон и Париж уже несколько лет совместно борются с проблемой нелегалов, однако число мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно растет. В 2021 году, воспользовавшись этим маршрутом, в Соединенное Королевство незаконно въехали больше 25 тыс. человек. Несколько тысяч мигрантов в этом году были задержаны властями Франции до того, как успели покинуть французские воды. Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что французские спасательные и пограничные службы в период с января по конец ноября 2021 года спасли 7,8 тыс. нелегалов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш в Великобританию.