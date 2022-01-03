В Кейптауне задержан подозреваемый в причастности к пожару в парламенте

По подозрению в причастности к пожару в парламенте ЮАР в Кейптауне задержан один человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. По данным следствия, противопожарные распылители во внутренних помещениях здания парламента не работали, так как кто-то перекрыл клапан.

Парламенту, очередная сессия которого открывается в ближайшие дни, придется искать новое, временное место для заседаний. В здании, построенном в 19-м веке, обвалилась крыша, оно практически полностью уничтожено огнем.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл на место происшествия , когда там еще работали десятки пожарных. "Спасатели проделали невероятную работу. Они приехали через шесть минут и если бы не такая оперативность, то здание Национальной ассамблеи превратилось бы в кучу пепла".

Точную оценку материального ущерба ещё предстоит провести.

Квартал, где располагается парламентский комплекс, был оцеплен аварийными службами. Оцепление простиралось до собора, где всего за несколько часов до пожара прошла церемония прощания с Десмондом Туту, лауреатом Нобелевской премии мира и борцом за равноправие.