Председательство Франции в совете ЕС началось со спорного проекта по энергетике

Председательство Франции в совете ЕС получило неоднозначное начало: Еврокомиссия представила странам членам Евросоюза проект постановления, согласно которому планируется включить атомную энергетику в программу перехода к углеродной нейтральности к 2050 году, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Предложение соответствует долгосрочным целям президента Франции Эммануэля Макрона и откроет путь для финансирования атомной энергетики из фондов ЕС

В заявлении говорится, что учитывая научные рекомендации и текущий технический прогресс, а также различные трудности, связанные с энергетическим переходом в ряде стран, Еврокомиссия полагает, что природный газ и атом помогут упростить эту задачу.

Документ несомненно вызовет споры. Его поддержат Франция, где 70% электроэнергии вырабатывается на АЭС, а также Польша и Чехия. Но крупнейшая экономика ЕС Германия, которая к концу года полностью выйдет из атомной энергетики, выступит против.

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Экологи осудили проект постановления. В европейском отделении "Гринпис" заявили, что Еврокомиссия занимается "зелёным камуфляжем", так как компании, загрязняющие окружающую среду, будут рады получать средства ЕС, продолжая сжигать газ и производить радиоактивные отходы.

Министр охраны окружающей среды Германии Штеффи Лемке назвала предложение ЕС "абсолютной ошибкой". У членов блока есть две недели на то, чтобы потребовать внести изменения в этой проект, его принятие зависит также от Европарламента.