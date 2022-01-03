Новогодняя каллиграфия в древнем японском храме

Любители искусства японской каллиграфии собрались на ежегодном фестивале, который проводится в древнем синтоистском храме Китано-Тэммангу, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. В Японии жива традиции посещать святилища в первые дни нового года.

В храме гостям предлагают самостоятельно выводить кистью на бумаге письменные знаки. Этот старшеклассник решил изобразить иероглифы, обозначающие успешную сдачу экзамена ("гокаку").

"В этом году я должен сдать экзамен, чтобы поступить в лице, поэтому слово я написал с твердым намерением", - говорит мальчик.

Самый популярные иероглиф в этом году - "тора" (или "тигр"), так как согласно традиционному японского календарю, заимствованному из китайского, наступил год тигра.

Храм Китано-Тэммангу построен в 10-м веке честь покровителя наук Сугавары-но Митидзанэ, который в свое время считался одним из лучших мастеров каллиграфии.