Секреты долголетия на юге Италии

Регион Чиленто на юге Италии славится своими долгожителями. 98-летний Антонио Гриппо вернулся в родную деревню десять лет назад. "Здесь можно найти по-настоящему бесценную безмятежность. Жизнь протекает спокойно, все друг друга знают, здороваются. Ни у кого нет зависти, ни у кого нет злого умысла. Когда погода хорошая, я гуляю на природе и слушаю музыку прошлых лет на стареньком проигрывателе", - рассказывает он.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, средняя продолжительность жизни здесь на десять лет больше, чем в целом по Италии. Секрет, возможно, кроется в том, что Чиленто считается родиной средиземноморской диеты. Кулинарные традиции региона объявлены ЮНЕСКО частью нематериального наследия человечества.

Мария Кармела Кортаззо недавно отметила свой 100-летний юбилей. Еще одна местная особенность - пожилых здесь не оставляют в одиночестве.

"Все внуки любят меня и я их всех люблю", - говорит Мария.

"В молодости она очень любила командовать, но она всегда дарила нам свою любовь, оказывала знаки внимания", - рассказывает правнучка Марии.