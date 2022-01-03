Скандально известная в США конгрессвумен назвала Твиттер "врагом Америки"

Скандально известная в США конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин назвала Твиттер "врагом Америки".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, политик обрушилась с критикой на эту соцсеть после того, как там окончательно заблокировали ее личный аккаунт.

Твиттер уже трижды приостанавливал страницу Тейлор Грин, вынося предупреждения за дезинформацию о коронавирусе и вакцинации.