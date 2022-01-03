https://news.day.az/world/1422818.html Скандально известная в США конгрессвумен назвала Твиттер "врагом Америки" - ВИДЕО
Скандально известная в США конгрессвумен назвала Твиттер "врагом Америки" - ВИДЕО
Скандально известная в США конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин назвала Твиттер "врагом Америки".
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, политик обрушилась с критикой на эту соцсеть после того, как там окончательно заблокировали ее личный аккаунт.
Твиттер уже трижды приостанавливал страницу Тейлор Грин, вынося предупреждения за дезинформацию о коронавирусе и вакцинации.
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