В России мужчина запустил фейерверк в подъезде жилого дома

Житель Хабаровска в новогоднюю ночь собирался запустить фейерверк и чуть не поджег дом. Как передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету, мужчина, нарушая правила безопасности, решил поджечь праздничные огни в подъезде. После он, видимо, рассчитывал быстро выйти на улицу, но не успел. Снаряды начали взрываться в доме прямо у него в руках.

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В интернете распространилось видео с камер наблюдения, установленных в подъезде. Полиция начала выяснение обстоятельств случившегося.

"Проводится проверка. По ее окончанию будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", - сообщил специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД Кирилл Блинов.

Житель одного из соседних домов рассказал агенству, что местные активисты уже установили личность горе-пиротехника. Это вахтовик, встречавший праздник в квартире брата. Сам хозяин сейчас из города уехал. С нарушителем провели беседу.