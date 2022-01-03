Редкие кадры: краснокнижный дальневосточный леопард «спел песню»

Песня-рычание редкого дальневосточного леопарда попала на фотоловушки "Земли леопарда". Хищник прошёл недалеко от Кравцовских водопадов. Об этом сообщает vladnews.ru со ссылкой на ФГБУ "Земля леопарда", передает Day.Az .

По уникальному узору пятен учёные выяснили, что "крикун" на видео - это леопард с номером Leo 106M по имени Ониисан, что по-японски означает "старший брат". Подобное рычание позволяет хищникам общаться между собой.

"Леопард оставил сразу три метки: запаховую с помощью мочи, визуальную - поскрёб задними лапами. Третьей меткой стал его активный рык, который раскатом грома разошёлся по долине. Leo 106M проявил естественное поведение доминантного самца, показал себя хозяином территории, а в запаховой метке ещё и оставил информацию о себе. Так животные общаются и порой привлекают "вторую половинку", ̶ рассказывают специалисты "Земли леопарда".

По последним данным, в России зафиксировано 110 дальневосточных леопардов. Специалисты отмечают, что этого мало для восстановления популяции, однако уже сейчас можно говорить о положительном прогрессе: ещё в начале XXI века в дикой природе оставалось всего 35 дальневосточных леопардов.