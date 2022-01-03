https://news.day.az/world/1422860.html В Сирии пятеро военных погибли при атаке террористов
В Сирии пятеро военных погибли при атаке террористов
Пятеро военнослужащих сирийской армии погибли, еще 20 пострадали в результате атаки боевиков террористической организации "Исламское государство" в Сирии. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство САНА, передает Day.Az.
Уточняется, что группа террористов устроила засаду на пути следования армейской колонны в Сирийской пустыне в 50 километрах от нефтяной станции Махатта-эс-Селиса. Боевики расстреляли один из автобусов, в котором ехали солдаты.
Известно, что огонь был открыт из орудия 23-миллиметрового калибра. Другие детали произошедшего не приводятся.
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