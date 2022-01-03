В России выявили минимальное с июня число случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 16 343 случая заражения коронавирусом, это минимальный показатель с 17 июня. Об этом сообщает оперативный штаб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Днем ранее было зарегистрировано 18 233 случая.

Отмечается, что у 7% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 835 человек, при этом вылечились 24 037 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Санкт-Петербург (1341), Москва (1335), Московская область (1180). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Чукотском автономном округе (1).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 10 554 309 случаев коронавируса. За весь период умерли 311 353 человека, выздоровели 9 548 076 человека.