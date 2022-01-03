В 2021 году в мире убили 45 журналистов

В прошлом году 45 сотрудников средств массовой информации были убиты при исполнении своих обязанностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, такие данные предоставила Международная федерация журналистов (МФЖ) в итоговом докладе.

Отмечается, что 20 журналистов были убиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, десять - в Северной и Южной Америке, восемь - в Африке, шесть - в Европе и один - на Ближнем Востоке и в арабском мире. Еще двое сотрудников СМИ погибли в результате несчастного случая в Иране.

При этом наибольшее число убийств представителей медиа произошло в Афганистане (девять случаев) и Мексике (восемь убитых). Еще четырех журналистов убили в Индии и троих - в Пакистане. По данным МЖФ, 33 журналиста стали жертвами целенаправленных нападений.

Также в федерации подсчитали, что в 2021 году по всему миру 365 сотрудников СМИ находились в заключении.

Тем не менее, согласно докладу, эти показатели являются одними из самых низких из зарегистрированных МЖФ за последние годы.

Напомним, в 2020 году в мире были убиты 42 журналиста, тогда как годом ранее - 75. При этом почти 90% преступлений против журналистов остаются безнаказанными, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.