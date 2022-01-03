Пашинян считает меня "козлом отпущения"

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян владел информацией о приобретаемом оружии и военной технике, однако никогда не представлял каких-либо возражений. Как передает Day.Az, об этом он заявил в интервью армянским СМИ.

"Я не помню каких-либо возражений. Если бы они были, то премьер представил бы их, поскольку у него не было недостатка информации. Процесс закупок Минобороны был под контролем СНБ, прокуратуры, следственного комитета, Службы госконтроля. Были случаи, когда по одному эпизоду расследование вели сразу несколько ведомств. Подлежащее закупке оружие использовалось в ходе боевой подготовки, даже военных действий, и это неопровержимый факт", - отметил он.

Бывший министр не уверен, что независимый эксперт, которому якобы премьер показывает все уголовные дела, изучал дело, возбужденное против него. Тоноян считает очевидным, что завершившимся предварительным следствием не была подтверждена негодность ракет, поскольку не была проведена запрашиваемая его адвокатами экспертиза. По его словам, в случае проведения экспертизы будет подтверждено качество ракет.

Тоноян также посчитал очевидным желание властей найти козла отпущения, однако он считает, что многих на политическом поле ждут сюрпризы. Вместе с тем он назвал уголовное дело, возбужденное против него, попыткой дискредитировать его и систему обороны.

"Будьте уверены, что в случае другого результата войны подобные уголовные дела не были бы возбуждены. Как уже говорил, я готов понести ответственность, но только за то, что я сделал, а не за то, чего не делал ", - отметил он.

Напомним, экс-министр обороны Армении был арестован в сентябре. В СИЗО также находятся замначальника Генштаба ВС Степан Галстян, бывший начальник авиационного управления Аветик Мурадян и бизнесмен, торговец оружием Давид Галстян. Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении 4,6 млн. долларов.