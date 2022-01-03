https://news.day.az/world/1422872.html Российские самолеты нанесли авиаудары по Идлибу
Российские самолеты нанесли авиаудары по Идлибу
Российские самолеты нанесли бомбовые удары вблизи занятого силами сирийской оппозиции города Идлиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и службы наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации агентства, были сброшены бомбы на водонасосную станцию, обслуживающую Идлиб.
Сирийская армия пока не прокомментировала эту информацию. Как уточняет Reuters, в Дамаске утверждают, что наносят удары по вооруженным группировкам, но не по гражданским.
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