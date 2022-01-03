Российские самолеты нанесли авиаудары по Идлибу

Российские самолеты нанесли бомбовые удары вблизи занятого силами сирийской оппозиции города Идлиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и службы наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, были сброшены бомбы на водонасосную станцию, обслуживающую Идлиб.

Сирийская армия пока не прокомментировала эту информацию. Как уточняет Reuters, в Дамаске утверждают, что наносят удары по вооруженным группировкам, но не по гражданским.