В Лос-Анджелесе закрыли пляжи из-за крупнейшего разлива канализационных стоков

Пляжи в районе Лос-Анджелеса были закрыты в минувшие выходные, 1-2 января, в результате крупнейшего в истории разлива канализационных стоков. Об этом сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в канал Домингес, который впадает в гавань Лос-Анджелеса, вылилось около 7 млн галлонов (около 26,5 млн литров) нечистот. Вышла из строя 48-дюймовая канализационная магистраль.

В результате происшествия Лос-Анджелес, Окридж и город Лонг-Бич приняли решение закрыть несколько пляжей. Сточные воды также попали на городские улицы.

Местные жители надеются, что власти попытаются устранить проблему. Организации по спасению диких животных ожидают сообщений о пострадавших морских обитателях.

Инспектор округа Лос-Анджелес Дженис Хан поручила провести расследование в отношении трубопроводов и канализационной инфраструктуры, чтобы выяснить, была ли она неисправна.