Умер композитор «Улицы Сезам»

Композитор детской передачи "Улица Сезам" Стивен Лоуренс скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Billboard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лоуренс умер 30 декабря 2021 года в медицинском центре в Белвилле, штат Нью-Джерси, США. Причина смерти не раскрывается.

Более 30 лет Лоуренс сочинял музыку для детского телесериала "Улица Сезам" - он также работал музыкальным руководителем, аранжировщиком и дирижером. Для известной программы он написал более 300 песен и партитуру.

За выдающиеся достижения в музыкальном направлении и композиции за работу в шоу Лоуренс удостоился трех наград Daytime Emmy. Кроме того, автор писал музыку для таких фильмов как "Бей в барабан медленно" (1973), "Одна летняя любовь" (1976), "Алиса, милая Алиса" (1976), "Рано или поздно" (1979), и мюзиклам "Красная шапочка" и "Сказка о Питере".