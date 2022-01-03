https://news.day.az/world/1422882.html Коронавирус в Иране - статистика за сутки
Коронавирус в Иране - статистика за сутки
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 22 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса в стране возросло до 131 702.
В Иране за последние 24 часа коронавирусом заразились 1677 человек, число инфицированных COVID-19 достигло 6 198 590.
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