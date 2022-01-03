Коронавирус в Иране

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 22 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в стране возросло до 131 702.

В Иране за последние 24 часа коронавирусом заразились 1677 человек, число инфицированных COVID-19 достигло 6 198 590.