В Иране в результате наводнений погибли 3 человека

В результате наводнений на юге Ирана погибли 3 человека, пострадали 11 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, за последние 24 часа сильные дожди в иранских провинциях Ормуз, Фарс, Систан и Белуджистан привели к наводнениям.

В результате наводнений погибли 3 человека, пострадали 11 человек.