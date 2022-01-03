https://news.day.az/world/1422887.html В Иране в результате наводнений погибли 3 человека
В Иране в результате наводнений погибли 3 человека
В результате наводнений на юге Ирана погибли 3 человека, пострадали 11 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, за последние 24 часа сильные дожди в иранских провинциях Ормуз, Фарс, Систан и Белуджистан привели к наводнениям.
В результате наводнений погибли 3 человека, пострадали 11 человек.
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