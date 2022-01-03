Экс-мэр Еревана строил дома для себя вместо школ для народа

Следствие по делу бывшего мэра Еревана Тарона Маркаряна и экс-начальника управления государственным имуществом Армана Саакяна завершено, дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По данным следствия, Маркарян в 2011-2014 гг. с целью приобретения для себя и своих близких земельных участков, принадлежавших школам столицы, инициировал процесс пересмотра плана этих территорий.

"Материалы направлены сторонам для ознакомления. После подтверждения прокуратурой обвинительного заключения дело будет направлено в суд", - отмечено в армянских СМИ.

По тому же уголовному делу подобные обвинения предъявлены и главе управления госимуществом при правительстве Арману Саакяну (бывший депутат Национального собрания Армении и сын экс-спикера парламента Галуста Саакяна), сотрудникам мэрии Андранику Касаряну и Арсену Амяну.