Президент Бразилии госпитализирован в шестой раз

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в больницу Vila Nova Star (Вила Нова Стар) в Сан-Паулу утром 3 января. Об этом сообщает CNN Brasil, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам хирурга Антониу Луиса Маседо, который лечил политика в 2018 году после ножевого ранения, у Болсонару есть подозрения на непроходимость кишечника. Для подтверждения диагноза необходимо сдать анализы.

По данным телеканала, автомобиль президента прибыл в клинику около 2 часов ночи. До этого он со своей женой Мишель и дочерь Лаурой находился в штате Санта-Катарина, оттуда в Сан-Паулу глава государства прибыл на вертолете.

В 2018 году на Жаира Болсонару напали с ножом в ходе избирательной компании. С тех пор из-за полученного ранения его госпитализировали пять раз.

В Последний раз политик попал в больницу 14 июля 2020, тогда ему также лечили кишечник.