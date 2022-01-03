https://news.day.az/world/1422914.html В Вене возобновился восьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке
В Вене возобновился восьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке
Восьмой раунд переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после новогоднего перерыва возобновился в понедельник в формате неформальных консультаций.
Об этом сообщил возглавляющий российскую делегацию на переговорах постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"После небольшого новогоднего перерыва сегодня продолжается восьмой раунд венских переговоров [по СВПД] в виде неформальных встреч", - написал Ульянов в Twitter.
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