Париж подсветили синим

- в честь председательства в Евросоюзе - ВИДЕО

В Париже здание Лувра и другие монументы подсвечены синим - в цвет флага ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, иллюминация зажигается в ознаменование полугодового председательства Франции в Большой Европе.

Ранее парижские власти сняли с Триумфальной арки флаг Евросоюза: он с нового года заменил там французский триколор, что вызвало широкую общественную критику.