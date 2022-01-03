https://news.day.az/world/1422920.html Париж подсветили синим - в честь председательства в Евросоюзе - ВИДЕО
Париж подсветили синим - в честь председательства в Евросоюзе - ВИДЕО
В Париже здание Лувра и другие монументы подсвечены синим - в цвет флага ЕС.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, иллюминация зажигается в ознаменование полугодового председательства Франции в Большой Европе.
Ранее парижские власти сняли с Триумфальной арки флаг Евросоюза: он с нового года заменил там французский триколор, что вызвало широкую общественную критику.
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