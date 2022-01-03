Омикрон-штамм стал доминирующим в Норвегии

Штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим в Норвегии с последней недели 2021 года. Об этом сообщил в понедельник Норвежский институт здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Омикрон-штамм доминирует в Норвегии, на последней неделе прошлого года на него приходилось 65,4% всех случаев заражения коронавирусом", - говорится в обзоре, опубликованном организацией.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Кроме того, штамм "омикрон" распространяется быстрее других.

Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер, а затем объявили о введении дополнительных мер на национальном уровне, включая частое тестирование проживающих под одной крышей с заразившимися COVID-19 и использование ковид-паспортов. С 27 ноября для въезда в Норвегию всем, включая самих норвежцев, нужно регистрироваться на специальном сайте, с 3 декабря всем прибывающим нужно проходить тест на коронавирус после въезда. Правительство также вновь ввело отмененное ранее требование надевать защитную маску, просит жителей страны соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах и сократить число социальных контактов.

К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили 70% жителей страны старше 12 лет.