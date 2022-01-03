В столичном регионе Финляндии продлят антиковидные ограничения

В столичном регионе Финляндии планируют на две недели продлить ограничения, введенные в конце декабря из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник региональная координационная группа по борьбе с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Окончательное решение о продлении ограничительных мер будет принимать региональное административное агентство по Южной Финляндии.

"Координационная группа рекомендует региональному административному агентству по Южной Финляндии продлить на две недели ограничения, действие которых завершается 10 января", - говорится в сообщении.

Меры, о которых идет речь, предусматривают закрытие помещений для занятий спортом, бассейнов, танцевальных, хоровых и других кружков, общественных саун и иных подобных мест, где существует высокий риск заражения коронавирусом.

Кроме того, предлагается продлить и истекающий 17 января запрет на проведение в регионе публичных мероприятий в помещениях.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% жителей старше 12 лет, третью дозу - около 20%, однако рост числа случаев инфицирования продолжается. В связи с распространением омикрон-штамма власти ужесточили целый ряд ограничений, которые ранее были ослаблены.