Тяжелое ДТП в Пакстане: есть погибшие, десятки пострадавших

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 40 пострадали в результате столкновения двух автобусов недалеко от района Асрани в восточном округе Бахавалпуре в провинции Пенджаб. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие доставлены в больницу в Бахавалпуре, сообщает агентство.

По данным местных СМИ, спасатели боялись, что число погибших может увеличиться, так как несколько раненых находятся в критическом состоянии с переломами конечностей. Среди погибших есть и офицер полиции.

Полиция зарегистрировала дело против водителей автобусов за превышение скорости и неосторожное вождение, добавляет агентство.