В Нью-Йорке остановили работу четырех маршрутов метро

Метро Нью-Йорка приостановило на неопределенный срок работу четырех маршрутов метро из-за нехватки персонала в результате распространения коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Движение экспресс-поездов по 6 и 7 линиям метро остановлено из-за нехватки персонала. Мы пытаемся обеспечить работу максимального количества маршрутов в имеющихся условиях", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Пресс-служба метрополитена также сообщила о продлении приостановки работы маршрутов B и W, движение по которым было прекращено с 30 декабря. В пресс-службе метрополитена пояснили, что нехватка персонала вызвана распространением коронавируса. Маршруты 6 и 7 связывают Манхэттен с Бронксом и Квинсом соответственно. Маршруты B и W идут из Манхэттена в Бруклин и Квинс соответственно.

Понедельник, 3 января, в США - первый рабочий день после рождественских и новогодних каникул. Однако к полноценной рабочей жизни Нью-Йорк пока не вернулся. Многие нью-йоркцы предпочитают пока оставаться дома, в том числе из-за ожидающегося в ближайшие часы первого за зиму снегопада. Движение на дорогах слабое, людей на улицах мало.

По данным на 2 января, в штате Нью-Йорк за сутки было выявлено 62,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 322 человека госпитализированы, 83 человека умерли.