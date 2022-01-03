Опубликовано новые кадры перехвата ракеты истребителями МиГ-29

В сети опубликовано новое видео учений самолетов ВВС Ирана, которые отрабатывали перехват и уничтожение имитатора крылатой ракеты TDU-11B. Истребители МиГ-29 поражали цель ракетами ближнего боя. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

В ходе учений, которые прошли в октябре 2021 года, самолет F-5 Tiger II произвел пуск воздушной мишени. Затем МиГ-29 вышли на перехват цели и произвели запуск ракет Р-73 класса "воздух-воздух". Они отличаются головной частью с инфракрасной системой самонаведения, высокой маневренностью и возможностью отслеживания посредством нашлемной системы целеуказания.

Впервые видео учений с участием МиГ-29 и F-5 Tiger II было опубликовано в конце октября 2021 года. Тогда кадры были сняты оператором с земли.