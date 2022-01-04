В Британии медсестра проснулась спустя 45 дней комы после введения виагры

Медсестра из британского Линкольншира Моника Альмейда, впавшая в кому из-за COVID-19, вернулась в сознание после того, как ей сделали инъекцию виагры. Об этом сообщает газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Случай Альмейды, по словам ее врачей, является в некоторой мере уникальным - она получила обе дозы вакцины, однако попала в отделение реанимации в состоянии комы, в котором провела 45 дней.

Незадолго до католического Рождества, врачи ввели ей виагру - препарат, связанный с эректильной дисфункцией.

"Меня определенно спасла Виагра. В течение 48 часов он открыл мой воздухопровод, и мои легкие начали реагировать. Если подумать, как действует этот препарат - он расширяет ваши кровеносные сосуды. У меня астма, и моей дыхательной системе нужна небольшая помощь", - пояснила Альмейда.

Врачи назвали этот случай "маленьким рождественским чудом".