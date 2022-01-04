Пандемии предрекли скорое завершение

Более мягкий характер заражения омикрон-штаммом может дать хороший иммунитет населению и ускорить завершение пандемии коронавируса в мире. Такой вариант развития событий предрекла технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе. Об этом сообщает датский телеканал TV 2, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Краузе, омикрон-штамм обеспечит массовое распространение инфекции, тем не менее болезнь будет протекать намного мягче, без серьезных последствий. Эпидемиолог добавила, что риск госпитализации из-за омикрон-штамма вдвое меньше, чем у варианта дельта.

"Распространение омикрон-штамма достигнет пика в конце января, а в феврале мы уже увидим снижение инфекционного давления и снижение нагрузки на службу здравоохранения. Но мы должны приложить усилия в январе, потому что это будет тяжелое время", - считает ученая.