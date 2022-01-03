Главврач Конгресса США призвал перейти на удаленную работу из-за резкого роста заболеваний

Главный врач Капитолия Брайан Монахан призвал сотрудников американского законодательного органа перейти на удаленную работу из-за резко возросшего количества случаев заражения коронавирусом в Конгрессе США. Об этом сообщает в понедельник информационный портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Офисы, комитеты и другие учреждения Конгресса должны немедленно пересмотреть организацию своей работы, чтобы максимально внедрить удаленную работу с целью сократить личные встречи и работу в офисе до минимума", - говорится в уведомлении главврача.

По его словам, число заражений штаммами "омикрон" и "дельта" "резко возросло на всей территории США". "Эти штаммы вируса вызвали беспрецедентное число заражений среди сотрудников Капитолия, и это затронуло сотни людей", - подчеркнул Монахан.

В конце декабря федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что большая часть новых случаев заражения коронавирусом приходится на его омикрон-вариант. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 826 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.