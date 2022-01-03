В Индонезии начнут массово предлагать бустеры вакцин

Медицинские службы Индонезии с 12 января смогут предложить населению страны бустерные дозы вакцин против COVID-19. Об этом сообщил в понедельник телеканал Channel NewsAsia, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Решение было принято президентом страны, и программа стартует 12 января", - заявил глава Минздрава Индонезии Буди Гунади Садикин.

Телеканал напоминает, что медицинские работники в Индонезии получали бустерные дозы вакцин в июле. Теперь дополнительными дозами смогут вакцинироваться все взрослые жители Индонезии, кто привился второй дозой шесть месяцев назад. По словам Садикина, в январе под действие программы бустерных доз вакцин подпадает 21 млн человек.

Министр отметил, что для вакцинации бустерами Индонезии понадобится примерно 230 млн доз препаратов, причем поставки половины из них страна уже обеспечила.