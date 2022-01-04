В Италии выявили вспышку COVID-19 на круизном лайнере

По меньшей мере 150 человек на борту круизного лайнера MSC Grandiosa, прибывшего в порт Генуи утром в понедельник из Марселя, получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщило агентство Ansa, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, у большинства зараженных нет симптомов. Путешественники, большинство из которых итальянцы, были изолированы в своих каютах в ожидании сотрудников местных служб здравоохранения. Итальянские пассажиры, у которых был выявлен коронавирус, будут доставлены домой с помощью специальных транспортных средств, а иностранные граждане будут размещены в медучреждениях в Генуе.

Лайнер не сможет покинуть Геную, пока не пройдет полную санитарную обработку, отмечает Ansa.