В Армении издеваются над солдатом, которого передал Азербайджан

С Арином Арамяном, который был передан Азербайджаном армянской стороне 26 ноября 2021 года, а затем арестован, обращаются безжалостно, и ему грозит инвалидность на всю оставшуюся жизнь.

Об этом сообщил его адвокат Ара Карапетян, напомнив, что Арен Арамян был взят в плен 16 ноября после получения ранения, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, военнослужащий был ранен в ногу в ходе боевых действий.

"Он был доставлен в одну из больниц Баку, где перенес две операции. После возвращения в Армению, он был госпитализирован в клинику "Мурацан" для стационарного лечения, но 6 декабря арестован и переведен в следственный изолятор. 8 и 27 декабря следователь подал ходатайство о продлении срока задержания. За все это время его несколько раз перевозили из изолятора в Главное военное следственное управление, хотя согласно заключению врача нога Арина должна оставаться неподвижной в течение месяца. Затем его перевели в исправительную колонию в Армавире и также несколько раз перевозили на разные допросы", - сообщил Карапетян.

Адвокат отметил, что за все это время состояние его подзащитного ухудшилось, после чего он обратился в пенитенциарную медицинскую службу.

"Он не смог явиться на задержание из-за ноги. В медицинских документах указано, что нога должна была оставаться неподвижной в течение месяца, после чего ему необходимо пройти реабилитационное лечение, но какое реабилитационное лечение он может получить в исправительном учреждении? Осужденных даже не доставляют в больницу. Так продолжается уже несколько дней, представьте, какие будут осложнения... Вы знаете, какие осложнения возникают при соприкосновении костей. Этот человек будет инвалидом на всю оставшуюся жизнь, с одной ногой, не считая осложнений. Ни суд, ни органы предварительного следствия ничего не приняли во внимание", - сказал он.