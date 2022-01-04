На севере Израиля разбился вертолет

Вертолет потерпел крушение у побережья города Хайфа на севере Израиля. Об этом в понедельник сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на власти еврейского государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, на борту вертолета находились три члена экипажа. Спасатели обнаружили одного из них и отправили в больницу, состояние его здоровья не уточняется. Судьба остальных членов экипажа пока не выяснена.

На месте крушения работают поисково-спасательные службы. Причина инцидента устанавливается.