В США ужесточают контроль за оборотом оружия

Власти США на фоне рекордного числа случаев массовой стрельбы в стране объявили о новых шагах по их снижению: отныне оружие будут продавать только тем, у кого есть место для его безопасного хранения, то есть сейф. Об этом говорится в заявлении американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно сообщению пресс-службы Белого дома, данная мера призвана предотвратить случаи, когда оружие попадает не в те руки. Теперь огнестрельное оружие можно будет продавать только тому, кто подтвердит безопасность его хранения.

Глава минюста и генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что его ведомство продолжит предпринимать соответствующие шаги для снижения числа убитых или раненых в результате недобросовестного использования оружия.