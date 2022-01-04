В здании парламента ЮАР вновь вспыхнул пожар

В здании Национальной ассамблеи (парламента) ЮАР в Кейптауне произошел второй пожар за последние два дня. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель парламента Молото Мотапо, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Опустошительно. Прискорбно. Необъяснимо. На крыше здания Национальной ассамблеи только что вспыхнул новый пожар. Задействованы пожарные. Битва будет выиграна", - говорится в публикации, сопровождающейся видео, на котором видна пылающая крыша здания.

Мотапо отметил, что пожарные почти два дня боролись с первым пожаром, который вспыхнул в воскресенье.

Накануне в здании парламента также произошло возгорание. На кадрах, транслируемых местными СМИ, был виден темный столб дыма, который поднимался над строением.

Пожар уничтожил третий этаж одного из корпусов комплекса, в котором находились офисные помещения и спортзал.

Полиция сообщила о задержании 49-летнего подозреваемого во вчерашнем поджоге. Он предстанет перед судом уже во вторник.