В Генассамблее ООН оценили заявление ядерных держав о предотвращении гонки вооружений

Председатель ГА ООН Абдулла Шахид приветствует совместное заявление ядерных держав о предотвращении ядерной войны, заявила его официальный представитель Полина Кубиак. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая обязательства по статье VI, и стремление укрепить взаимопонимание и доверие, а также предотвратить гонку вооружений, которая не принесет пользы никому и поставит под угрозу всех, является правильным посланием всей планете", - отметил Шахид.

Согласно 6-й статье ДНЯО, каждый участник Договора обязуется вести переговоры о прекращении гонки ядерных вооружений "в духе доброй воли".

Шахид напомнил, что все присоединившиеся к заявлению - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция - являются постоянными членами Совбеза ООН.

В совместном заявлении руководства пяти стран указано, что ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут совместно укреплять меры по предотвращению "непреднамеренного применения" ядерного оружия.