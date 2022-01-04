Турция достигла рекорда в экспорте оборонной и авиационной промышленности

В 2021 году экспорт сектора оборонной и авиационной промышленности достиг рекордных 3 млрд 224 млн 786 тыс. долларов, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В 2021 году многие виды продукции турецкой оборонной и авиационной промышленности были экспортированы впервые, также удалось расширить список стран-импортеров.

Экспорт оборонной и авиационной промышленности в 2020 году составил 2 млрд 278 млн 695 тыс. долларов. В 2021 году удалось увеличить этот показатель до рекордных 3 млрд 224 млн 786 тыс. долларов. Предыдущий рекорд экспорта, который был зафиксирован в 2019 году (2 млрд 740 млн 988 тыс. долларов), был побит еще в ноябре.

Также в экспорте рассматриваемого сектора впервые удалось превысить отметку 3 миллиарда долларов.

При этом в разрезе месяцев наиболее успешные показатели были достигнуты в декабре: рост экспорта составил 55 процентов по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, объем зарубежных поставок достиг рекордных 433 млн 9 тыс. долларов.

Главным импортером продукции оборонной и авиационной промышленности Турции стали США - 1 млрд 127 млн 861 тыс. долларов.

Следом идут Азербайджан - 202 млн 221 тыс. долларов, Катар - 180 млн 547 тыс. долларов, ОАЭ - 161 млн 526 тыс. долларов, Марокко - 159 млн 667 тыс. долларов.

Значительно возрос по сравнению с предыдущим годом экспорт оборонной и авиационной промышленности Турции в такие страны, как Эфиопия, Бангладеш, Кыргызстан, Руанда, Литва, Конго, Парагвай, Словакия, Кувейт, Буркина-Фасо, Чад и Узбекистан.