Состояние Илона Маска увеличилось за день на $32 млрд

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось за день на $32,6 млрд до $304,2 млрд в результате значительного роста акций его компании Tesla.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Маск в результате снова стал человеком с состоянием более $300 млрд. В ноябре 2021 года он уже добивался такого результата - впервые в истории. До роста акций Tesla в понедельник Маск и так был самым богатым человеком на планете, но теперь еще увеличил разрыв с ближайшим соперником, которым остается генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием $200,6 млрд.