В Британии отказались от дополнительных карантинных мер

Власти Великобритании отказались от идеи введения более жестких карантинных ограничений из-за штамма коронавируса "Омикрон". Об этом в понедельник, 3 января, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам Джонсона, штамм коронавируса Омикрон переносится мягче, чем другие штаммы и это дает возможность пока не вводить более жесткие ограничения.

Он также отметил, что Великобритания находится в лучшем положении, чем большинство других стран, из-за очень высокого уровня вакцинации. И чтобы система здравоохранения не оказалась под давлением из-за высокой заразности штамма, общественность должна сделать все возможное, чтобы помочь уменьшить это давление.

"Глядя на количество людей, которые обращаются в больницу, было бы абсолютной глупостью сказать, что с этим все кончено. Мы должны оставаться осторожными", - сказал он.

Он также добавил, что все меньше людей поступает в отделения интенсивной терапии с Омикроном, чем при предыдущих вариантах коронавируса. Но большинство из тех, кто находится в больнице с COVID, не прошли ревакцинацию.

"Конечно, мы будем держать все меры под контролем, но я думаю, что то, что мы делаем в данный момент, является правильным", - сказал Джонсон.