Дан прогноз по улучшению ситуации с пандемией

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский дал прогноз о сроках пандемии коронавируса. Он считает, что в 2022 году она не закончится, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт считает, что значительных улучшений стоит ожидать в 2023 году.

Вознесенский отметил, что для окончания пандемии, кроме решения медицинских вопросов, должны стабилизироваться еще и финансовые, экономические и геополитические.