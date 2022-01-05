https://news.day.az/world/1423005.html Дан прогноз по улучшению ситуации с пандемией
Дан прогноз по улучшению ситуации с пандемией
Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский дал прогноз о сроках пандемии коронавируса. Он считает, что в 2022 году она не закончится, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эксперт считает, что значительных улучшений стоит ожидать в 2023 году.
Вознесенский отметил, что для окончания пандемии, кроме решения медицинских вопросов, должны стабилизироваться еще и финансовые, экономические и геополитические.
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