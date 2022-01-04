Стало известно о состоянии президента Бразилии

Состояние президента Бразилии Жаира Болсонару улучшилось после госпитализации. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает информационный портал G1 со ссылкой на клинику, куда поступил на лечение глава государства, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам медперсонала больницы, сейчас у президента нет ни температуры, ни болей в животе.

"Пациенту стало лучше после введения назогастрального зонда", - рассказали медики.

Отмечается, что окончательных выводов о необходимости хирургического вмешательства до сих пор нет.

Болсонару привезли в клинику в Сан-Паулу в ночь на понедельник после двухнедельного отпуска в Санта-Катарине.

Известно, что Болсонару госпитализировали в больницу Vila Nova Star в Сан-Паулу. Причиной госпитализации президента Бразилии стало подозрение на кишечную непроходимость.

Болсонару осенью 2018 года получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Ранение затронуло брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии испытывал трудности со здоровьем и перенес несколько операций.