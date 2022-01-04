В США мужчина взял в заложники несколько человек

Человек, вооруженный автоматом, взял в заложники несколько человек в отеле и конференц-центре Индианского университета в Блумингтоне, сообщается в Twitter-аккаунте Intel Point Alert, посвященному происшествиям в США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предупреждение об "опасной ситуации" поступило примерно в 20:10 по восточному времени (5:10 по бакинскому).

"Ситуация с заложниками, разворачивающаяся в Комплексе Студенческого союза в Университете штата Индиана. Переговорщики работают с вооруженным человеком. Число заложников неизвестно", - говорится в сообщении.

Злоумышленник забаррикадировался в здании отеля. Пока не было произведено ни одного выстрела.

В настоящее время проходит эвакуация гостей отеля. Студентов призывают оставаться в помещениях на территории кампуса.