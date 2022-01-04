Землетрясение в Китае

Китайский сейсмологический центр зафиксировал во вторник землетрясение магнитудой 5,1 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Об этом говорится в распространенном уведомлении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, подземные толчки были зарегистрированы в Или-Казахском автономном округе. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Гунлю (уйгурск. Токкузтара), очаг залегал на глубине 21 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в Гунлю, где проживает более 195 тыс. человек, не поступало.