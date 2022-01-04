https://news.day.az/world/1423025.html Армянский солдат застрелил сослуживца
Армянский солдат застрелил сослуживца
18-летний рядовой Мовсес Арамаисович Тадевосян с огнестрельным ранением в голову был обнаружен 31 декабря около 10:50 на одном из боевых постов в Вайоцдзорской области. По дороге в больницу он скончался, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По подозрению в совершении преступления задержан сослуживец погибшего.
Ведется следствие.
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