Армянский солдат застрелил сослуживца

18-летний рядовой Мовсес Арамаисович Тадевосян с огнестрельным ранением в голову был обнаружен 31 декабря около 10:50 на одном из боевых постов в Вайоцдзорской области. По дороге в больницу он скончался, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По подозрению в совершении преступления задержан сослуживец погибшего.

Ведется следствие.