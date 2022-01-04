В Бразилии выявили случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

Бразильские медики выявили в понедельник четыре случая "флуроны" - одновременного заражения гриппом и коронавирусом, которое было впервые обнаружено в Израиле 1 января, это первые такие случаи в Америке, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"По меньшей мере в трех штатах Бразилии - Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу - сообщили о случаях положительных тестов как на COVID, так и на грипп, что называется "флурона". Эксперты говорят, что наблюдается тенденция к увеличению числа случаев двойного инфицирования", - говорится в материале портала G1.